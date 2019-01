A 4 jours de l’Open de Paris, une compétition qui peut lui permettre de glaner des points pour participer aux Jeux Olympiques 2022, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal est toujours à Dakar. Il a initié récemment une campagne de financement pour sa préparation. Moundor Sene explique dans cet entretien avec wiwsport.com les raisons.

Qu’es ce qu’une campagne de crowdfunding?

Une campagne de crowdfunding c’est le nom anglais pour campagne de financement participatif. Elle permet à une entreprise, une association ou dans mon cas un sportif, de financer son projet par le publique. C’est une sorte de cagnotte en ligne.

Pourquoi mettre en place cette campagne?

J’ai lancé cette campagne car j’ai besoin de moyens pour financer mon parcours de qualification aux jeux olympiques. C’est un parcours très long, 11 tournois rien qu’en 2019 et ça demande des moyens parce que ces tournois se passent tous à l’étranger. Il faut des billets d’avions, payer des hôtels etc. En plus, le karaté est maintenant un sport de haut niveau donc je ne peux plus me permettre de rester là à m’entraîner seul je dois le faire comme tout professionnel.

Vu que je n’ai pas de soutien direct de la part du ministère des sports et pas encore de bourse de la part du CNOSS (j’espère que ça viendra) je n’ai plus les moyens de supporter seul mes déplacements. La fédération appui comme elle peut mais elle n’ont plus n’a pas vraiment de moyens. J’ai donc eu l’idée de faire cette campagne pour impliquer les sénégalais et toute personne qui me suis et crois en moi. C’est une façon de leur demander d’investir dans ma carrière. Car je suis convaincu que chaque sénégalais rêve de la prochaine médaille olympique.

Comment participer à cette campagne?

Je ne suis pas le premier athlète à faire un crowdfunding dans le monde beaucoup d’athlète utilisent ce créneau pour financer leur projets sportif. Par contre je ne sais pas si un sénégalais à déjà réussi un crowdfunding sportif.

Pour participer il faut juste se rendre sur le site http://makeachamp.com/moundorsene et faire un don en ligne en se moment après trois jours de lancement nous sommes à près de 10% de financement.

Certains préfèrent PayPal ils peuvent le faire sur mon compte [email protected]

Nous avons aussi une campagne off line de vente de polo les personnes intéressées peuvent se rapprocher de mes réseaux sociaux pour voir comment acheter.

L’open de Paris est prévu du 25 au 27 janvier. C’est l’un des événements qu’il ne faut pas manquer pour les athlètes. Es ce que tu y seras?

Je suis inscrit. L’open c’est dans une semaine mais j’ai pas encore de confirmation pour le billet. On s’entraîne et on attend en espérant que ça va se faire. Ce qui n’est pas du tout une bonne chose pour un athlète. il me manque les moyens. Être sur d’avoir tous les billets d’avions pour faire tous les opens. Et pouvoir faire régulièrement des stages de préparation.

Quel est l’objectif de ces événements?

Je suis 11ème sur le ranking olympique. Chaque tournoi que je fais me permet d’augmenter mes chances. Je suis mieux classé que la France, l’Allemagne, l’Espagne, ou encore beaucoup d’autres pays dont les athlètes sont mieux préparés que moi.

J’ai fais neuvième au dernier championnats du monde ou il y a les meilleurs du monde. Si j’arrive ne serait ce qu’à terminer dans le top 10 sur les différents open je peux faire partie du top 4. Il faut comprendre qu’il y aura 10 qualifiés par catégorie de poids (-68 -75 et + 75kg chez les garçons) et les 4 premiers de chaque catégorie en avril 2020 seront qualifiés d’office.

Les autres points à prendre ce sera lors du tournoi décisif à Paris en mai 2020 et trois seront qualifiés. Une place est déjà réservée pour le japonais et la place qui reste sera offerte par le col. Donc mon ranking prouve que je fais parti des meilleurs et j’ai toutes mes chances pour être qualifié.

wiwsport.com (propos recueillis par Nafy Amar Fall)