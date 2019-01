La 1ère journée de la saison a tenu ses promesses. Les scores des rencontres montrent que la saison sera d’un niveau relevé. Si les favoris ont répondu présent, les promus se sont illustrés aussi. Les équipes masculines sont divisés en deux poules de huit équipes.

POULE A

Tamba BC vs Asfa : déplacement facile des militaires

Sauvé d’une relégation par la Fsbb, Tamba BC ne réussit toujours pas à convaincre. Asfa qui l’a rendu visite pour la première journée de la saison, samedi, a inscrit la première victoire de la saison (70-53).

Jeanne d’Arc – USO : le promu a l’étoffe d’un grand

La Jeanne d’arc qui vient d’accéder à l’élite a failli surprendre Us ouakam. Les « Bleu-Blanc » avec un Bernard Badiane efficace ont talonné de près leur adversaire. A la mi temps, 34-35 pour les Ouakamois. Toutefois, les protégés de Libass Faye ont su miser sur leur expérience pour se défaire de la JA (64-60).

Saint louis BC – AS Thies : Après les dames, les « samba linguere » enchainent

Ils se sont passés le mot les saint louisiens. Tout comme les dames, les hommes ont réussi d’entrée avec le nombre de points inscrits 84. Au moment où leurs adversaires de l’As Rail n’ont pas pu faire mieux avec 58 points.

DOUANE – HBC : le champion en titre gagne mais n’éblouit pas

On l’attendait avec un score plus élevé. Mais le coach Mamadou Gueye avait déjà annoncé la couleur du match. Hlm BC n’est pas un adversaire prenable et cette saison ne sera pas facile pour celui qui ne veut pas rendre le trophée, confisqué depuis 2016. HBC Basket club aura le mérite de passer devant la Douane les 8 premières minutes. Le reste ne sera qu’une course pour remonter une victoire déjà prise par les nouveaux coéquipiers de Serigne Bamba Gueye. Score final (74-50).

Poule B

DUC – RAIL : les étudiants, meilleurs marqueurs

Ils lorgnent le trophée. Et pour dévoiler leur ambition, le Dakar Université Club s’est adjugé une belle victoire devant l’US Rail (92-44). Un score fleuve qui fait des étudiants l’équipe qui a marqué le plus de points lors de cette première journée. Toutefois, il faut noter que le Duc n’a toujours pas l’effectif nécessaire.

Mermoz BC – UGB : suspense jusqu’au bout

Leur premier déplacement à Marius Ndiaye n’a pas été de tout repos. La formation universitaire de Gaston Berger a livré un véritable duel avec celle de Mermoz. A la mi temps, les deux équipes comptaient 25 points chacune. La victoire valsant d’un club à l’autre, a finalement été remportée par Mermoz Basket Club qui échappe d’un revers avec 3 points d’écart (62-59)

Saltigué – ASCVD : le promu arrache la victoire

On ne s’y attendait pas celle là ! Les poulains de Aly Ngoné Niang, brillants lors du tournoi de montée se sont illustrés des la première journée en battant Saltigué, qui a fait une bonne saison l’année dernière. Victoire à l’arrachée dans un match palpitant à Rufisque ( 67-66)

Louga BC – SIBAC : un voyage réussi

Les lougatois n’ont pas réussi à rassurer d’entrée à domicile. Ils ont perdu devant la Sibac qui les a accroché ( 57-48). Une première victoire avec les hommes pour l’adjoint au coach Khady Diop sur le banc de la Sibac.

