Manga 2 est revenu hier dans l’émission Jogante de la tfm sur le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lo. L’ancien roi des arènes a évoqué le coté mystique de ce combat qui était très attendu entre les deux lutteurs les plus populaires de l’arène.

Balla Gaye 2 a battu Modou Lo et Manga a confirmé que d’une part que le fils de Double Less était plus prêt que son adversaire sur le plan mystique.

