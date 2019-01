L’ancienne pensionnaire de ASCVD est arrivée jeudi passé dans les iles Canaries. Pour sa première sortie, Marieme Diop rassurent l’équipe avec son adresse. Elle signe la meilleure performance de son club.

Elle a joué ce samedi face lors de la victoire du Spar Gran Canaria face au Colimpico 64 (87-78). Le numéro 7 s’est illustré avec 15 points, 10 rebonds et 4 passes décisives. Elle a +25 en évaluation. La 5e recrue a été décisive lors de la première victoire de l’année de son nouveau club avec 28 minutes de jeu. En plus d’être la plus performante de son club lors de cette rencontre elle signe la meilleure prestation des sénégalaises.

Ndeye Fatou Ndiaye, en 32 minutes, elle inscrit 12 points, 13 rebonds, +15

Mame Diodo Diouf, 28 minutes pour 12 points soit +5

Oumoul Khairy Thiam a joué 17 minutes pour 3 points

Sokhna Ndiaye s’est illustrée avec 4 points et 6 rebonds en 16 minutes.

Buen debut de Mareme Diop esta tarde en la primera victoria del año ante el @COlimpico64 . ¡No te pierdas la crónica del partido! #VamosGuerrerasAmarillas pic.twitter.com/YuIve3Rf1Q — SPAR Gran Canaria (@cbislascanarias) January 19, 2019

