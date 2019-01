Le Sénégal a renoncé récemment à l’organisation de la dernière fenêtre qualificative à la coupe du monde Chine 2019. Un désistement qui ne diminue en rien l’ambition du Sénégal d’organiser l’Afrobasket rassure le ministre des sports Matar Ba.

Venu féliciter la FSBB pour le démarrage de la saison, le ministre des sports Matar Ba a réitéré le souhait du Sénégal d’organiser des compétitions internationales surtout pour basketball mais cela dés 2023 : » Pour le basket, le Sénégal est prêt à organiser toutes les compétitions internationales. Mais je réitère ce que j’avais dit parce que l’Etat est dans une programmation bien réfléchie. J’avais dit qu’en 2023, le Sénégal serait prêt à abriter toutes les compétitions. Que ce soit en can senior en football, basket ou handball. Et tout ce qu’il faut au Sénégal parce que toutes les conditions sont réunies. Quant on le disait, on n’avait pas encore l’attribution des jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Et cela nous confirme. Car nous allons hâter le pas pour permettre le Sénégal d’avoir tout ce qu’il faut pour abriter ces grandes rencontres internationales. »

Occasion saisie par le ministre de saluer les performances du basketball sénégalais : » Le basketball est une discipline importante parce qu’il a écrit son histoire avec beaucoup de coupes d’Afrique en filles et en garçons. Aujourd’hui, nous revenons d’une coupe du monde avec une victoire historique de l’équipe féminine et nous sommes aussi à une victoire de la coupe du monde avec l’équipe masculine. Donc c’est un chantier énorme. »

wiwsport.com