L’AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur se croisaient ce dimanche pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les deux formations ont joué l’enjeu du match jusqu’à la fin pour se neutraliser zéro but partout.

Alors qu’ils restaient sur une série de nuls tous les deux, L’AS Pikine et DSC se disputaient cet après-midi, la troisième place du podium au stade Alassane Djigo. Animées par l’intérêt du résultat positif, les deux équipes vont se quitter se séparer sur un score nul et vierge et maintiennent le statu quo au classement.

Les Pikinois sont les plus grands perdants ce ce résultat puisqu’ils avaient l’occasion de se hisser à la seconde marche du classement avec le match reporté de GF qui devrait rencontrer le Jaraaf. Tandis que les Académiciens eux pouvaient récupérer le rang de leur adversaire de ce jour.

wiwsport.com