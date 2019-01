Défait le weekend dernier pour la deuxième fois cette saison, Teungueth FC se déplace ce dimanche à NGB pour tenter de se relever.

Resté 15 jours sans jouer en raison de son match reporté face au Jaraaf, Niary Tally retrouve ce dimanche son Stade Municipal de Mbao, alors qu’il était fermé. Les Galactiques qui reste sur une victoire en Ligue 1, leur seule d’ailleurs face à MPC, reçoivent TFC pour le compte de la 11e journée.

Les Rufisquois de leur côté doivent se reprendre avant que leur dauphin, l’AS Pikine ne leur mettent plus de pression. Avec leur second revers concédé lors de la dernière journée à domicile face au Casa Sports (0-3), les Jaunes et Bleus feront tout pour relever la tête.

