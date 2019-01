Bologne se déplace ce dimanche au Stade Paolo Mazza de SPAL 2013. Mais les sénégalais Ibrahima Mbaye (Bologne) et Alfred Gomis (SPAL) sont sur le banc des remplaçants.

C’était pourtant annoncé, l’arrivée du gardien de but italien Emiliano Viviano coûterait chère au portier des Lions, Alfred Gomis. Pas satisfaits du rendement de Gomis, les dirigeants de SPAL avaient annoncé les couleurs pour ce mercato d’hiver et avaient déjà entamé les pourparlers. Et bien voilà, Alfred est relégué sur le banc ce dimanche à domicile.

Pour le défenseur Ibrahima Mbaye, les choses se compliquent ces temps-ci avec Bologne. Titulaires confirmé en début de saison, le Lion se voit actuellement souvent oublié au profit de son concurrent Calabresi. Une situation qui ne fait pas les affaires d’Ibrahima Mbaye, en vue de la prochaine CAN.

