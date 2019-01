Pape Alioune Ndiaye a marqué ce samedi son premier but de la saison, alors que Galatasaray gagner Ankaraguçu sur le score de six buts à zéro.

Pape Alioune Ndiaye est entrain de forcer les choses pour son retour dans la Tanière d’ici la prochaine CAN. Milieu de terrain incontesté de Galatasaray, Badou Ndiaye ne se suffit plus de faire des passes ou de s’occuper de la tache défensive de son équipe. Le Lion a marqué ce soir alors que Galatasaray s’imposait sur le score de six buts à zéro.

Avec une saison aussi réussie avec Galatasaray jusque là, le sélectionneur Aliou devrait revoir ses notes et faire à nouveau appel à Pape Alioune Ndiaye avant la prochaine CAN.

