C’est catastrophique ! A la limite inadmissible pour un club de football professionnel de rendre une copie aussi médiocre dans un match de football. Le Jaraaf qui avait pourtant un avantage de deux buts lors du match aller (2-0), est allé s’écrouler ce samedi au Maroc par une lourde défaite de 5 buts à 1.

Dès la première minute de jeu, l’équipe de Malick Daf s’est montrée perdue de par sa stratégie de jeu. très mous face aux Marocains, les joueurs du Jaraaf n’ont jamais pu faire douter l’équipe en face. Malgré leur avantage obtenu au match aller (2-0), les Médinois se sont faits balader comme des amateurs de football. Laissant la RS Berkane le monopole et la maîtrise du ballon, Jaraaf n’a pu les inquiéter que par la frappe hors surface qui surprend le gardien marocain. Un vrai fiasco a noyé les Champions du Sénégal en titre.

DAYO MAKES IT FIVE!!

RS Berkane are 5-3 up on aggregate against Jaraaf, with Issoufou Dayo joining in on the fun. Surely that should be enough to advance to #CAFCC group-stage. pic.twitter.com/VYdPocTwed

