Ciblé par le PSG, toujours en quête d’un renfort au milieu de terrain, l’ancien Lillois Idrissa Gueye retrouvera-t-il la Ligue 1 lors de ce mercato hivernal ?

Pas à en croire l’entraîneur d’Everton, Marco Silva. « Si vous me demandez si le club est intéressé par la vente d’un de ses joueurs les plus importants, je dirais non, a déclaré le technicien portugais », rapporte le Liverpool Echo. « Le retour que j’ai eu de la part des dirigeants ? On ne s’attaque pas au marché car on n’a pas la possibilité financière de le faire, cela n’aurait donc pas de sens de vendre nos meilleurs joueurs. »

L’ancien coach de Watford a toutefois évoqué cet intérêt parisien avec l’international sénégalais: « C’est quelque chose dont je lui ai parlé, de rester concentré sur son job. Il est travailleur et très professionnel, et j’espère que cela ne le perturbera pas. »