Pour une meilleure préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal en 2022, la Fédération internationale des sociétés d’aviron (FISA) va appuyer le Sénégal sur le plan de la logistique, la formation et l’encadrement.

L’annonce a été faite, ce jeudi, par Michel Doutre, expert de la FISA qui est en mission d’exploratoire au Sénégal. Le technicien français a annoncé un don d’une soixantaine de bateaux à la Fédération sénégalaise de Canoë-Kayak et aviron (FSCKA). «C’est un projet de la FISA qui veut mettre en place un plan de travail commun aux fédérations. On ne peut pas dire pour le moment le budget, mais nous allons donner une soixantaine de bateaux à la fédération sénégalaise. Il y aura la formation des entraîneurs, le perfectionnement des rameurs et la formation des encadreurs», a fait savoir Michel Doutre.

Le démarrage de ce projet est attendu cette année. Il vise des jeunes 12 et 15 ans. Selon le Hady Fall, le président de la FSCKA, la détection a déjà commencé dans les établissements scolaires et certains rameurs qui ont déjà commencé la pratique de la discipline.

SENEWEB