Je me porte bien. Ici c’est un club ambitieux et professionnel. Depuis que je suis là je sens que je progresse beaucoup.

Et l’intégration s’est bien passée ?

Oui l’intégration s’est bien passée. J’ai trouvé une famille. Les joueurs étaient trop sympa et ouverts. Le coach aussi a facilité mon intégration.

Tu as été bon avec une note de 7,4 dès ton premier match, qu’est ce qui t’a motivé ?

J’ai sacrifié mes vacances de Noël pour travailler dure et retrouver ma forme. Et le coach avait confiance en moi J’ai bossé une semaine avec trois préparateurs et j’ai beaucoup souffert. Et quand j’avais l’occasion de débuter le match contre Córdoba, je me suis dit il faut que je fasse un très bon match pour gagner la confiance du coach et du public mais aussi marquer mes empruntes.