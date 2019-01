Invité ce dimanche dans l’émission du Grand Jury, ce dimanche matin, Augustin Senghor a été interpellé sur la sortie fracassante de l’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf à l’encontre des dirigeants du football en Afrique.

« Je pense que sur cette question, il n’a pas raison. Et globalement, je ne me suis pas retrouvé dans le Pape Diouf que je croyais connaître. Surtout quand il dit que nous sommes une chambre d’enregistrement… La question que je lui pose c’est où se situe Marseille dans la carte de l’Afrique ? Être Président de Marseille c’est bien mais aujourd’hui je ne veux qu’il se retrouve dans la catégorie des Africains qui se comportent en petits africains avec un chapeau melon. C’est à dire parce qu’ils ont fait des choses en Europe, il se croient permis de donner des leçons. Je le respecte beaucoup et je continue à le respecter, mais je pense qu’il a tout faux… « , a rétorqué le président de la Fédération Sénégalaise de Football.

Senego