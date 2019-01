2 – 0 ! Balla Gaye 2 a confirmé sa suprématie sur Modou Lô, le Roc des Parcelles Assainies. Le Lion de Guédiawaye a bien confirmé les paroles qu’il avait promis.

Après plusieurs mois d’attente, le combat Balla Gaye 2 / Modou Lô a connu son épilogue ce soir au stade Léopold Sédar Senghor. Le Fils de Double Less a triomphé sur le Roc des Parcelles Assainies, Modou Lô. Confirmation ! Balla Gaye 2 est plus fort que son rival Modou Lô. Et il l’a bien démontré aujourd’hui.

Pourtant, le chouchou des Parcelles a affiché une confiance déconcertante dès son entrée dans l’enceinte du stade. Même mine chez son adversaire de Guédiawaye. Balla Gaye 2 a rassuré son public très tôt, affichant une forme physique envieuse. Mais la magie n’avait pas encore opéré.

Au terme d’un combat farouche et baigné de mystique, le Lion de Guédiawaye a éclaboussé l’arène, encore une fois, il a montré qu’il est plus talentueux que tous ses pairs.

wiwsport.com