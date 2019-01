Coopter pour entraîner Balla Gaye 2, en vue de son combat contre Modou Lô, Tapha Guèye a laissé son écurie pour préparer un lutteur d’une autre entité. Ce que ne comprend pas Khalifa Dia, manager de Gris Bordeaux, qui donne son avis sur la question.

Pour les besoins de la préparation de son deuxième combat contre Modou Lô, Balla Gaye 2 a mis les petits plats dans les grands. Le Lion de Guédiawaye, en plus de son voyage de trois mois à l’INSEPS de Paris, a engagé le chevronné Tapha Guèye pour qu’il le prépare dans ce combat. Ainsi, le 2ème Tigre de Fass est aux commandes, en ce qui concerne la stratégie et autres astuces pour sortir victorieux devant le Roc des Parcelles Assainies. D’ailleurs, dans une vidéo qui circule sur le net, on entend clairement Tapha Guèye donner des consignes au fils de Double Less.

Khalifa Dia, le manager de Gris Bordeaux, n’y va par quatre chemins pour marteler: « Tapha Guèye a le droit d’avoir une préférence pour un lutteur dans ce combat. Il est libre de supporter qui il veut. Mais il n’a pas le droit d’entraîner un lutteur d’une autre écurie. Ce n’est pas orthodoxe. En tant que directeur technique de Fass, c’est inconcevable de collaborer avec de potentiels adversaires de ses poulains. C’est pourquoi sa position me laisse perplexe ». Toutefois, le manager, intellectuel, se veut clair sur sa position. » Ce que je viens de dire est ma position personnelle, des personnes mieux indiquées donneront la position officielle de l’écurie par rapport à cette situation », a-t-il conclu en rappelant que « Fass démarre officiellement ses entraînements ce lundi ». Très en verve ce Khalifa Dia!

