Abdoulaye Diagne Faye jette un regard sur son passé de footballeur et d’ancien international. L’ancien défenseur de Bolton (D1 Anglaise) parle des échecs récurrents des Lions en Coupe d’Afrique. Le colosse de Rufisque est revenu sur le manque d’humilité du groupe et le manque de solidarité qui a souvent fait défaut dans la Tanière.

Aujourd’hui loin des pelouses, Abdoulaye Diagne Faye, fait partie des joueurs sénégalais qui ont eu la chance de participer à la CAN. Pour celui qui a fait deux campagnes de Coupe d’Afrique, certains comportements malheureux ont miné l’équilibre du groupe lorsqu’il fallait être solidaire et uni. « (…) Les joueurs binationaux avaient montré une indifférence totale par rapport au maillot national. Ils ont eu des comportements peu recommandables ». Et à Diagne Faye de poursuivre: « Javais pris mon courage à deux mains à la mi-temps pour leur demander de revenir sur terre et de garder la tête sur les épaules parce que l’équipe nationale appartient à tout le monde… »

L’ancien international avoue qu' »il y avait même une cassure nette avant la compétition. Parce qu’il y avait un manque d’humilité et cela nous a porté préjudice ». Et par rapport à ce point précis, Diagne Faye considère que ce fléau a été corrigé dans cette génération à Sadio Mané. « J’espère que ce phénomène est corrigé au sein de l’équipe actuelle. Je la trouve intelligente, qui sait ce qu’elle veut. Quand on vient en équipe nationale, il faut privilégier le maillot. Et si on n’a pas réussi la campagne de 2008, c’est en grande partie à cause de ces comportements et autres egos qu’il y avait dans la Tanière », révèle Abdoulaye Diagne Faye.

Des révélations qui justifient le manque d’entente entre les joueurs de la Tanière, et pire, cela impacte sur les résultats de la sélection. Mais en témoin de tous ces incidents malheureux, le coach Aliou Cissé devrait avoir la formule magique pour éviter cela.

Record