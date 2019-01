Les légendes du football africain ont tenu une conférence de presse ce dimanche à Dakar. Le double ballon d’or africain est revenu sur l’organisation des CAF Awards au Sénégal. El Hadj Diouf a joué un rôle important pour la tenue de cette cérémonie au Sénégal.

« En tant que sénégalais et ambassadeur à la présidence de la République, je sais comment le président est si près de sa jeunesse, je me suis dit pourquoi pas. Il y’a un des meilleurs joueurs africains qui est sénégalais, et je me suis dit pourquoi pas Sadio gagne cela au Sénégal », explique El Hadj Diouf sur les raisons qui lui ont poussé à solliciter le président de la CAF pour l’organisation de l’événement à Dakar.

L’ancien joueur de Liverpool a donc discuter avec Ahmad Ahmad et le président Macky Sall pour que cet événement soit organisé au Sénégal.

wiwsport.com