Véritable taulier dans le groupe de Bursaspor, Stéphane Badji, est loin d’échapper à l’attention des autres clubs. D’après des informations, Bursaspor aurait reçu une offre de 4 millions d’euros pour le milieu de terrain sénégalais.

En cette période de mercato, les joueurs sénégalais suscitent aussi l’intérêt de beaucoup de clubs. Et le dernier joueur en date est Stéphane Badji. L’ancien pensionnaire du Casa Sports, devenu véritable joueur clé du club turc Bursaspor, serait la convoitise d’autres clubs. En effet, selon les propos du président de Bursaspor, le club Vert et Blanc aurait reçu une offre de 4 millions d’euros pour céder le milieu terrain sénégalais.

Malgré la volonté première du président de conserver Stéphane Badji au club, vue son apport indispensable dans le vestiaire, ce dernier n’exclut pas de céder le sénégalais. Car commente-t-il : « S’ils donnent les 4 millions d’euros, il n’y a rien à faire de toute façon. De plus, 4 millions d’euros est un très bon chiffre pour nous ».

Mais ce qui pourrait constituer un frein dans ce dossier, c’est bien les positions du coach Aybaba Samet et du principal intéressé, Stéphane Badji. Ce dernier dailleurs, interpellé sur la rumeur a donné son avis quant à un possible départ. « Je me sens très bien à Bursaspor. J’ai joué tous les matches de la première partie de saison. Donc ce n’est pas ma décision. Le président peut tenir des réunions avec les clubs intéressés. Il est possible que je quitte le club si ça leur convient. Mais ici je me sens bien et je ne pense pas quitter Bursaspor actuellement ».

Une position claire qui pourrait être décisive dans le dénouement prochain de ce dossier de Stéphane Badji.

