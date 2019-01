Le combat de lutte prévue le 13 janvier prochain au stade Léopold Sédar Senghor, est officiellement ficelé au CNG de lutte. La structure IACOM, promotrice de l’événement, a obtenu aujourd’hui, la régularisation de l’affiche qui opposera Modou Lô à Balla Gaye 2.

Leurs managers respectifs, Birame Gningue pour Modou Lô et Mamadou Sakho (Double Less) pour Balla Gaye 2, ont signé le document dans lequel on apprend qu’officiellement, les deux lutteurs ont encaissé chacun une avance de 20 millions F CFA représentant 50% de leur cachet qui s’élève donc à 40 millions F CFA par lutteur. Mais ceci n’est que l’enveloppe qui concerne le CNG de lutte.

Généralement, les promoteurs de lutte propose aux lutteurs un autre cachet évolutif et variable provenant des recettes de sponsoring. Et, vu l’ampleur de cette affiche, il est presque évident que Modou Lô et Balla Gaye 2 vont encaisser plus du double du cachet déclaré au CNG.

Ce samedi 5 janvier 2019, Modou Lô et Balla Gaye 2 auront l’occasion de se jauger à l’occasion d’un dîner de gala organisé dans un hôtel de la place et animé par deux étoiles de la musique sénégalaise, Wally Seck et Pape Diouf.

Senenews