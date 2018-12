L’UEFA a publié ce vendredi son équipe type de l’Europa League 2018. Et dans ce onze qui a été choisi selon les critères de l’âge (24 ans ou moins) et d’une petite expérience dans cette compétition, deux sénégalais y sont présents. Il s’agit de Pape Abou Cissé (Olympiacos) et Ismaïla Sarr (Stade de Rennes).

Quelques jours après avoir fait le tirage au sort des 16es de finale de l’Europa League, l’UEFA a publié ce vendredi sur son site l’équipe type des jeunes joueurs ayant fait une percée fulgurante dans la compétition cette saison. Dans ce onze de révélations, on retrouve deux internationaux sénégalais. Et flamboyants avec leurs clubs respectifs, les sénégalais Pape Abou Cissé de l’Olympiacos et Ismaïla Sarr du Stade de Rennes font office de révélations confirmées.

Pape Abou Cissé est doté d’une « présence impressionnante dans la ligne arrière de l’Olympiacos, allié à un rythme trompeur et à une grande conscience. L’arrière central sénégalais est également redoutable sur les coups de pieds arrêtés », lit-on sur la page du site de l’UEFA. Le défenseur international sénégalais est très actif dans la qualification de son équipe pour le prochain tour.

« Ce jeune joueur rapide a montré qu’il était capable du spectaculaire, son tir tonitruant contre Jablonec lors de la première journée était la copie conforme de ses trois autres buts », peut-on apprendre sur le site officiel de l’UEFA. Celui qui est actuellement plébiscité par l’Arsenal est le nouvel homme fort du Stade Rennais.

wiwsport.com