La CAF s’est réunit hier vendredi dans un congrès extraordinaire à Accra. Un point essentiel a été au menu, la tenue de la CAN 2019. Et le Cameroun jusqu’à lors désigné pays hôte de la prochaine édition, s’est vu retiré l’organisation de la fête du football africain.

A travers une lettre adressée au Président de la République Camerounaise, S.E.M Paul BIYA, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a décidé de lui annoncer que l’instance faîtière du football africain a décidé de « différer l’organisation par le Cameroun de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019 », affirme le président de la CAF dans sa correspondance.

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a aussi notifier à Monsieur BIYA, que la CAF sera de tout coeur avec le Cameroun quant à l’organisation de la CAN 2021, et que « la CAF et le comité exécutif en seraient honorés que le Cameroun puisse accepter d’abriter cette édition », écrit M. Ahmad dans sa lettre adressée au Président BIYA. Ceci, au regard des efforts que le Cameroun a déjà accomplis et au vu de l’importance de l’implication du peuple Camerounais.

wiwsport.com