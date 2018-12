Le dernier match du tournoi s’est joué dans un esprit de fair-play. C’est l’attitude montrée par les deux équipes dès le début du match. JA-B0PP était l’affiche tant attendue et les férus du ballons orange ont été servis par le beau spectacle des joueurs.

Le coach de la JA, Mouhamed Sène s’est exprimé au terme de la rencontre. « C’est un moment de plaisir, parce qu’on joue une finale pour la gagner. Quand on rentre dans un terrain, on y rentre pour gagner. Malgré leur jeune âge, mes joueurs ont bien joué la finale, je les félicite.

Présent sur le banc de la JA lorsqu’elle descendait en D2, le coach Sène, s’était donné comme challenge de faire la remontée. « J’ai pris la responsabilité de faire remonter l’équipe en D1. Pour le moment je suis coach jusqu’à la fin de saison, je viens de terminer ma saison. Mais on va rester à l’écoute des dirigeants. Mais rien n’est fini et on a le temps de prendre une décision. La JA , c’est chez moi, je ne sais pas si je vais rester en tant que coach ou autre chose ».

