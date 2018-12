A 24 heures du match d’ouverture de la CAN de handball, devant opposer son équipe, l’équipe nationale du Sénégal au Cameroun, le coach des Lionnes, Frédéric Bougeant s’est entretenu avec Wiwsport.

« Le début de la compétition approche, et c’est toujours des moments assez particuliers parce qu’on a hâte que ça démarre, du fait que les préparations sont longues, on parle du début de la CAN depuis mars. On ne va pas jouer le match avant l’heure. Mais actuellement, je sens que l’équipe monte en charge », confie le coach Bougeant.

Pour l’entraîneur des Lionnes du Handball, C’est important de finir les préparations avec toutes l’équipe. « On sent la concentration, toute l’équipe est disponible jusque là, il n’y a pas de blessure. Et je sens que les joueuses sont conscientes de l’importance et de la particularité de ce tournoi », se rassure le coach.

« On a envie de reprendre l’écriture de cette histoire qu’on a commencée il y a deux ans. Sans pression sans esprit de revanche, sans animosité, sans aucune agressivité sur le terrain, mais avec l’envie de mettre le handball sénégalais sur de bons rails. De faire progresser les joueuses, de faire progresser l’équipe. Ce qui nous permettra de pouvoir affronter les plus grandes équipes et décrocher des médailles pour le pays. Tel est l’état d’esprit qui nous anime à 24 heures du début de la CAN 2018 », affirme le coach des Lionnes du Sénégal, Frédéric Bougeant.

wiwsport.com