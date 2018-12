Le Football Club de Lorient a concédé le nul ce vendredi à domicile lors de la réception du RC Lens. L’attaquant sénégalais, Yannick gomis a égalisé pour les Lensois en toute fin de match.

La 16e journée de Ligue 2 française se jouait ce vendredi, et le Racing Club de Lens se déplaçait sur la pelouse de Lorient. Score final deux buts partout, et l’international sénégalais, Yannick Gomis a marqué le but du nul pour les Lensois.

Menés au score jusqu’à la 89′ minute, le sénégalais a su transformé le penalty obtenu par son équipe, pour ainsi décrocher le point du nul. Yannick Gomis a ainsi inscrit son 9e but de la saison.

