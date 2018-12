Dans un entretien avec L’Equipe, Sadio Mané a parlé de sa relation avec El Hadj Diouf. Ce dernier a fait des sorties parlant des performances et de l’attitude qu’il devrait adopter dans l’équipe nationale. Des conseils que le numéro 10 du Senegal a bien entendu mais qu’il ne compte pas suivre à la lettre.

Le jeune lion confie: « J’ai souvent parlé avec lui et il m’a poussé à m’affirmer. Je l’ai écouté et j’ai pris le positif dans ce qu’il m’a dit. Mais je n’aime pas être sur le devant de la scène. Je crois qu’il faut accepter les gens comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Je n’ai pas un énorme ego. »

Humble pour les uns, timide pour les autres, Sadio Mané ne compte pas changer de personnalité. Ces caractères constituent l’identité de Bambaly (son village natal) : »C’est quelque chose de normal pour moi. Je viens d’un petit village. Mon père était l’imam du village et il est mort quand j’avais onze ans, j’ai été ensuite élevé par ma mère, mon oncle et ma grand- mère. Dans ma jeunesse, j’allais travailler dans des champs où on cultive du riz et de l’arachide. Et je continue de le faire quand j’y retourne chaque été. »

Il ajoute : « Au village, l’humilité est une valeur importante : on ne se la raconte pas et on écoute les anciens quand ils parlent, c’est comme ça. »

