Aliou Cissé peut désormais percevoir entre 14 et 15 millions de FCfa mensuel et son adjoint Régis Bogaert passera de 2,5 millions de FCfa à 4 ou 5 millions FCfa par mois, informe igrfm. Cette revalorisation de salaire devait d’ailleurs être effective avant même le départ de l’équipe du Sénégal en Russie, pour la Coupe du monde 2018.

La même source avance que lors de la remise du drapeau national aux «Lions», alors en partance pour la Russie, le Président Macky Sall avait donné des instructions au ministre des Sports de revaloriser les salaires des membres du staff technique de l’équipe nationale du Sénégal.

Il parlait d’Aliou Cissé, de son adjoint Régis Bogaert et du préparateur des gardiens de but Tony Sylva. Le sélectionneur des lions et son staff pourraient donc bénéficier d’une augmentation de salaire. Aliou Cisse perçoit actuellement un salaire de 9 millions de FCFA.

wiwsport.com