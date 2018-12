Après une réunion secrète avec le Président de la FSF, le ministre Matar Bâ avait évoqué le prolongement du contrat d’Aliou Cissé dont Record avait fait écho. Le ministre des sports soutient n’avoir reçu aucun document dans ce sens et précise qu’il a le droit de donner son avis sur la question.

« Je n’ai pas encore reçu de dossier qui parle du prolongement du contrat d’Aliou Cissé. Mais ce n’est pas une polémique car il ne doit pas y avoir une opposition entre la fédé et le ministère. J’ai le droit de donner mon point de vue par rapport au prolongement du contrat d’Aliou Cissé car il y a des échéances dans le futur dont la CAN 2019. Cela concerne la fédération, mais je travaille sur la revalorisation du salaire du coach. C’était juste des échanges pour voir comment prolonger le contrat et sur quelle base », explique Mata Bâ.

Wiwsport.com