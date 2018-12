C’est donc la fin de la cinquième et avant dernière journée de la ligue des champions.

Dans la poule C , Liverpool qui était en déplacement au Parc des Princes, en France, enregistre sa deuxième défaite d’affilée en ligue de champions. Les hommes de Klopp se sont inclinés face à l’équipe Parisienne sur le score de 2 buts + 1. A noter que l’international sénégalais Sadio Mané a provoqué un Penalty juste avant la fin de la première période , exécuté par James Miller. Les Reds sont donc à la troisième place avec 6 Points position et n’ont plus leur destin en main.

Dans le Groupe B , Inter sans Diao Baldé Keita au coup d’envoi a perdu son duel face aux Anglais de Tottenham (1-0), Rentré à la 83éme minute , il n’a pas pu éviter la défaite de son équipe. L’inter est à égalité de points avec les Anglais (7 points) . La troupe à Diao Baldé devra attendre la prochaine et dernière journée pour une qualification.

Déjà éliminé , le Galatasalay du milieu de terrain sénégalais Pape Alione Ndiaye (Pan) a également perdu son duel , ce soir face à Lokomotiv de Moskou (2-0). Pape Alioune titulaire n’a pas pu aider son équipe.

Avec sa belle victoire face à l’équipe d’Etoile Rouge de Belgrade (3-1), les Napolitains ont quasiment assuré la qualification en 8éme de finale. Déjà leader de la poule C , Kalidou et son équipe jouerons une « finale » face à Liverpool de Sadio Mané

