Finaliste malheureux de l’édition précédente, 10 buts inscrits, Sadio Mané fait partie de ces attaquants qui attirent les regards pour cette saison de la ligue des champions 2018-2019. Avec seulement une année d’expérience dans cette coupe aux grandes oreilles, il fait partie de la cour des grands. Un statut qu’il devra confirmer cette saison, dans toutes les rencontres, il sera très attendu, notamment ce soir contre le Paris Saint Germain.

1 but en 4 matches, un début de saison timide

Même scénario que l’année dernière, il n’a marqué son premier but en LDC qu’à la 5e journée face à Séville (suite au départ de Coutinho au Fc Barcelone). La journée qui suivait contre Spartak Moscou, il avait marqué les esprits avec son doublé et le plus beau but de la journée. Pour cette saison, la mayonnaise n’a pas encore pris forme.

Sadio Mané est titulaire indiscutable depuis le début de la ligue des champions soit 4 matchs et un seul but marqué. C’était lors du match aller face à l’Etoile rouge Belgrade. D’ailleurs Mané avait inscrit le 4e but après avoir raté un penalty. Pour cette saison, il n’est pas encore sur la liste des meilleurs buteurs à deux journées de la fin des matchs de poule.

Paris Saint Germain – Liverpool: l’enjeu du match

Logé dans la poule C avec le Paris Saint Germain, Naples et L’étoile rouge Belgrade, Liverpool est à la deuxième place du classement avec 6 points, le même nombre que le leader Naples. Les Reds ont gagné deux matchs(3-2 contre Paris et 4-0 contre l’Etoile Rouge Belgrade) et en ont perdu autant (1-0 par Naples et 2-0 par l’Etoile rouge Belgrade).

Ce soir, Liverpool est plus à l’aise que PSG même si un seul petit point les sépare. Toutefois une défaite du club parisien cumulé à la victoire de Naples sur l’Etoile Rouge Belgrade éliminerait le Paris. Tandis qu’une victoire de Liverpool qualifierait les hommes de Jurgen Klopp, un match nul est équivaut au maintien. Cependant une défaite cumulée à la victoire de Naples les mettrait dans la même situation où se trouve Paris actuellement qui joue ce soir le match de sa survie.

PSG-Liverpool: l’analyse de Sadio Mané

Dans un entretien avec Téléfoot, Sadio Mané a parlé du match retour contre PSG. Selon lui : « C’est un match décisif. On sait que ce ne sera pas facile avec des joueurs comme Neymar, Mbappé, Cavani… Ceux sont des joueurs qui sont hyper costauds sur le plan défensif. On va essayer de jouer avec l’esprit tranquille et de leur causer beaucoup de soucis. » A la question comment battre Paris avec ses grands stars? Sadio Mané mise sur toute l’équipe: » Ce qu’on a de plus que Paris c’est le collectif. Tout ce qu’on fait, on le fait ensemble.Je pense que c’est ce qui fait qu’on est vraiment fort. A Paris, cela ne va pas être possible mais avec nous tout est possible » a t’il répondu.

Tout semble indiquer que Liverpool en général et Sadio Mané en particulier vont mettre le feu au parc des princes ce soir.

wiwsport.com