Elu révélation du basket sénégalais pour la saison 2017-2018 avec le club Saltigué, El Hadj Omar Brancou(meneur) plus connu sous le nom de Papi, se trouve actuellement en Espagne, au Canarias Basketball Academy. Un institut de basketball basé à Tenerife qu’il a intégré depuis 2017. Il affirme au micro de wiwsport.com que cette fois ci, il compte rester en Espagne en espérant de signer un contrat très bientôt.

Est ce qu’on peut dire que la saison 2017-2018 a été la meilleure saison de ton parcours?

Oui c’est clair. Avec le titre de meilleur révélation, j’affirme que c’est ma meilleure saison.

Pour la prochaine saison, resteras-tu avec Saltigué?

Actuellement je suis en Espagne. Je joue au basket avec le Canarias Basketball Academy que j’ai intégré en 2017. Un ami avait envoyé ma video au coach de l’académie qui a fait appel à moi. Et je poursuis ma formation ici.

Est ce que tu as des propositions pour jouer dans le championnat espagnol ou ailleurs?

Oui j’ai des offres ici et même en dehors de l’Espagne mais comme je n’ai rien encore signé. Je peux pas trop m’avancer sur ce sujet.

Toutefois, il est clair que tu ne vas joueur avec Saltigué la saison prochaine?

Non je vais rester en Espagne. Mon objectif actuellement est de signer un contrat professionnel après on verra.

Si tu devais leur envoyez un message, que serait il?

Je leur souhaite de faire une plus belle saison que celle écoulée. Et de remporter une coupe cette fois ci.

Ta relation avec le club de Rufisque Saltigué est particulière. Pourquoi?

J’ai fait toute ma formation dans ce club, j’ai joué dans toutes les catégories. En cadet on m’avait même surclassé en senior. J’ai intégré le championnat local à l’âge de 15 ans. A l’époque, l’équipe était en deuxième division et le coach des seniors m’avait vu jouer et il m’a dit de venir m’entrainer avec eux. Je crois que mon talent l’a surpris et il m’a donné automatiquement une place dans l’équipe senior. Au bout de deux ans, nous avons rejoint l’élite et nous y sommes restés.

D’où t’es venue cette envie de jouer au basket ball?

C’est de la pure passion. Mais aussi c’est à cause de ma grande soeur Marietou qui jouais à Saltigué. J’avais 8ans, je la suivais quand elle jouait et c’est là que j’ai pris gout au basketball.

Ta sélection en équipe nationale, que retiens tu de ce passage?

C’était génial. c’est tout ce que je peux dire. J’ai beaucoup appris des joueurs et du staff technique. J’espère en faire partie pour la prochaine étape.

De quel championnat rêves tu toutes les nuits?

De la NBA bien sur, avec Oklahoma City Thunder.

