Génération Foot est tenu en échec ce mercredi par le Djoliba AC en coupe CAF (0-0). Les poulains de Demba Mbaye ont mal abordé la première mi-temps avec une équipe malienne bien en place.

C’est en deuxième période que les poulains de Demba Mbaye ont multiplié les occasions de but et déroulé leur jeu. Une rencontre assez physique avec Djoliba qui n’a pas voulu encaisser de but.

Pourtant Génération Foot a eu des occasions franches dans les 10 dernières minutes de jeu mais malheureusement cela n’a pas été concrétisé.

Le match retour aura lieu la semaine prochaine à Bamako. Une rencontre décisive entre les deux équipes qui joueront la qualification pour le deuxième tour.

