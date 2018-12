Le ministre des sports Matar Ba a remis hier le drapeau national aux lions du Beach Soccer. Le Sénégal va participer à la prochaine CAN 2018 au mois de décembre en Egypte. Selon le capitaine des lions Al Seyni Ndiaye, l’objectif est de gagner cette CAN.

« Le message du chef de l’Etat à travers le ministre des sports Matar Ba est une source de motivation. On fera de notre mieux pour honorer le pays. Nous serons l’équipe à battre. Les gens pensent qu’on a une poule facile alors que tel n’est pas le cas. Tanzanie est une équipe qu’on ne connait pas. Donc on ne peut pas dire qu’on est supérieur à elle. Le Nigeria aussi va venir pour gagner avec un esprit revanchard. Notre objectif est de remporter la compétition, c’est-à-dire gagner la CAN est maintenir notre titre », affirme le capitaine des lions au micro de wiwsport.com .

