Le contrat d’Aliou Cisse avec l’équipe nationale du Sénégal prend fin le 5 mars 2019. Le président de la Fédération sénégalaise de football Auguistin Seghor est revenu au micro de wiwsport.com sur sa discussion avec le ministre des sports concernant Aliou.

« Il y’a pas eu de cas Aliou Cisse. C’était une discussion avec le ministre des sports Matar Ba. C’est le ministre de la tutelle donc c’est normal qu’on discute à l’interne. En plus notre collaboration avec Aliou c’est depuis 2015 et nous comptons prolonger son contrat. On a confiance en lui et on va discuter à l’interne pour voir ce qu’on mettra en place ou proposer le staff ».

Pour rappel, le président de la FSF a tenu une réunion avec Matar Ba sur l’avenir du sélectionneur au sein de l’équipe nationale.

wiwsport.com