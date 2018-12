Malick Daf est revenu au micro de wiwsport.com sur la préparation de son équipe pour le match de ligue des champions contre Koroki du Togo ce mardi. Pour le coach du coach, ils ont bien préparé la rencontre.

« Il n’y a pas une préparation spéciale. On l’a préparé comme tous les autres matchs. Peut être qu’avec ce contexte il y’aura un petit changement parce que l’Afrique c’est un autre niveau.

Mais sur le plan mental, on a bien préparé les joueurs. On manque un peu d’efficacité, on crée beaucoup d’occasions et on rate des buts », dit-il au micro de wiwport.com.

wiwsport.com