Dans un entretien exclusif accorde au site internet de son club, le bordelais Younousse Sankhare a dit son envie de retrouver la tanière qu’il na plus fréquentée depuis septembre 2017.

La trêve internationale est une période un peu compliquée pour moi car en tant qu’international sénégalais, j’ai envie de retrouver la sélection » avant de continuer » je me sers de cette période pour couper et mieux travailler il y a aussi d’autres élément comme le travail physique ou la cohésion à peaufiner avec ceux qui n’ont pas été non plus convoqué ». On est revenus sur les fondamentaux tactiques et cette coupure après des matchs tous les trois jours nous a permis d bien travailler. »

wiwsport.com