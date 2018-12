De 1980 à 2018, trois joueurs ont marqué l’histoire du football sénégalais de par leurs parcours, leurs performances en équipe nationale mais aussi sur le plan européen. Jules Francois Bocande, El Hadj Ousseynou Diouf et Sadio Mane, trois joueurs qui ont marqué leurs temps. Certains pensent qu’ils restent les meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps.

Parcours exceptionnel de Jules François Bocande:

Après le début de sa carrière, en 1976, avec l’Entente Ziguinchor alors qu’il n’avait encore que 17 ans, il est surclassé pour intégrer l’Equipe première du Casa-Sports. Mais auparavant, il avait remporté le concours du jeune footballeur.

A 20 ans, il dispute et remporte avec le club ziguinchorois une finale de Coupe du Sénégal devant le grand Jaraaf de l’époque. Jules a donc démarre sa carrière au Sénégal. A l’époque, les villes de football étaient Dakar, Saint-Louis et Thiès.

Il a su par son talent et son engagement donner un élan à Ziguinchor. En 1979, il arrive en équipe nationale que dirigeait Pape Diop et « Koya ». Avec 20 réalisations en 73 sélections avec les Lions, il a marqué son passage dans la Tanière, grâce à un parcours exceptionnel à faire taire les plus sceptiques.

En 1986, Jules François Bocande était meilleur buteur du championnat de France avec le FC Metz. Il avait totalisé 70 buts durant les 8 saisons passées au FC Metz. Cette même année, Jules et sa génération qualifient le Sénégal pour la CAN Caire 86.

Cheikh Seck, Roger Mendy, Joseph Koto, Thierno Youm, Mamadou Taw, Amadou Diop (capitaine), ect étaient de la même génération que Bocande. C’est cette équipe qui a qualifié le Sénégal pour la CAN 86. Le soir de septembre 1985, le Sénégal a donc réintègre une élite africaine qu’il avait quitté depuis 1968.

Le stade Demba Diop était pour Bocande la porte de notoriété. Pour résumer la personnalité de l’homme, c’tait un leader naturel qui se sacrifier pour l’équipe nationale du Sénégal et ses coéquipiers. Malgré son parcours de grand joueur, avec son passage au PSG, Bocande s’est toujours engagé pour le Sénégal.

Bocande a participé à 4 Coupe d’Afrique. Caire 1986, il a participé en tant que joueur, 1990 en tant que joueur, 1992 en tant que joueur, 1994 en tant qu’entraîneur. Mais il n’a malheureusement pas remporté cette coupe.

En 2002, il faisait partie du staff technique qui accompagné Metsu et sa génération en quart de finale de la coupe du monde et finaliste de la CAN. Ce qui nous permet de parler d’un phénomène de cette génération El Hadj Ousseynou Diouf.

El Hadj Ousseynou Diouf, l’enfant de « Balacoss », le double ballon d’or africain

El Hadj Diouf débarque en France en novembre 1995. Le RC Lens ne le prend pas. il est alors formé au FC Sochaux où il passera 3 ans. Il jouera 15 matchs avec le club en 1ére Division et sera transféré à Rennes en juin 1999 pour 40 millions de francs. Il y jouera 28 matchs et marquera 1 but.

Mais avant cela, il a passé son enfance dans la ville à Saint-Louis dans le quartier de « Balacoss ». Au Sénégal, il joue dans les quartiers de Saint Louis. À 13 ans, il se fait remarquer à Dakar lors de la semaine de la jeunesse.

El Hadj Diouf a connu sa première sélection avec le Sénégal le 23 avril 2000 face au Bénin (victoire 1-0).

C’était lors de éliminatoires de la CAN et la Coupe du monde de football 2002. Par sa rage de vaincre, sa technique et son talent, il a permis au Sénégal de se qualifier pour la première fois en coupe du monde en finissant deuxième meilleur buteur des éliminatoires avec 9 buts.

Cette performance lui vaut le Ballon d’or africain 2001. Le Sénégal est battu en finale de la CAN 2002 face au Cameroun par tirs aux buts. Diouf est élu meilleur joueur de la compétition. Diouf est quart de finaliste de la coupe du Monde avec le Sénégal (match perdu 1-0 en prolongation contre la Turquie).

Il remporte le ballon d’or africain pour une deuxième fois en 2002. El Hadj est passeur décisif du match historique des lions contre la France. Il est élu meilleur footballeur sénégalais des 50 dernières années en 2007. En 62 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal, il inscrit 22 buts. El Hadj avait comme idole Bocande et était un leader naturel comme lui.

En 2002, il rejoint Liverpool qui le rachète pour 10M€. Il est prêté pour la saison 2004-2005 aux Bolton Wanderers. Le 28 juillet 2008, El-Hadji Diouf s’engage avec Sunderland pour 4 ans. Le 30 janvier 2009, il est transféré à Blackburn avant d’être prêté en janvier 2011 aux Glasgow Rangers.

El Hadj a donc marqué ses empreintes au Sénégal. Le double ballon d’or sénégalais a joué 4 coupes d’Afrique (2002, 2004, 2006 et 2008). Comme son prédécesseur Jules François Bocande, il reste une légende du football sénégalais.

Sadio Mane: De Bambali à Liverpool,

Mais Sadio Mané vient de très loin. Il y a quelques années,il était dans l’équipe de Bambaly, son village d’origine, en Casamance. Il impressionnait déjà tous ses amis par son talent. C’est le coach Jules Busset qui l’a recruté lors de ses essais à Génération Foot.

Au centre de formation Génération Foot, le timide Sadio se perfectionne et apprend les exigences du monde du football professionnel au contact des dirigeants de l’académie. Il loge dans les installations du centre à Sangalkam.

En 2010, encore plongé dans l’anonymat, le talentueux attaquant rejoint le FC Metz. Comme Papis Cissé et Diafra Sakho, il fait un passage dans ce club. Pour rappel, Bocande avait joué aussi 8 saisons au FC Metz dans les années 1986.

Le club de la Moselle, en partenariat avec Génération Foot, accueille régulièrement de jeunes joueurs issus de l’académie du Sénégal. C’est le cas d’Ismaila Sarr, Ibrahima Niane et Amadou Dia Ndiaye cette saison.

Sadio Mane a enregistré sa première sélection avec l’équipe nationale du Sénégal le 25 mai 2012, lors de la rencontre entre le Marco et le Sénégal (0-1). En 54 sélections, il a inscrit 15 buts. Sadio est actuellement le joueur sénégalais le plus prolifique en Europe. Il est quart de finaliste des jeux olympiques de Londres en 2012.

C’est le premier joueur sénégalais qui a disputé et inscrit un but en finale de ligue des champions. Deux fois champion d’Autiche avec RB Salzbourg (2014-2015), Sadio a rejoint Liverpool en 2016. Il inscrit 40 buts en 88 matches avec le club anglais. Un club que connait El Hadj Diouf du temps de Steven Gerard.

5 fois ballon d’or sénégalais, Sadio a battu le record des joueurs sénégalais primés par l’association nationale de la presse sportive. Timide et calme, l’enfant de Bambali est élu deuxième meilleur joueur africain en 2017.

Pour le prochain ballon d’or africain, il fait partie des trois nominés. Sadio Mane a joué deux coupes d’Afrique avec le Sénégal. En 2015, il a participé la CAN 2015 en Guinée Equatoriale et en 2017 il a été quart de finaliste au Gabon.

