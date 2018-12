Amadou Dia Ndiaye a remporte le trophée de meilleur joueur local devant Daouda Dieme(Jaraaf), Thierno Thioub (Stade Mbour), Moustapha Nam(As douanes), Ibrahima Faty(Sonacos). Agé de 18ans l’attaquant de Génération Foot est le meilleur buteur de la ligue 1 (21 buts au total : 16 en championnat après 24 matchs joués, 1 en Coupe du Sénégal), 3 en ligue africaine des champions, 1 coupe Caf). Il est aussi vainqueur de la Coupe du Sénégal 2018, et est sélectionné en équipe nationale U23. Actuellement il est au FC Metz.

Elu meilleur joueur local de la défunte saison, il estime que cette distinction est le résultat d’un travail collectif dans son ancien club Génération Foot : »Je suis vraiment heureux d’avoir remporté ce trophée. Je ne peux même pas exprimer ma joie. Mais je précise que c’est le fruit d’un travail collectif avec mes partenaires de Génération qui sans eux, je ne serais pas arrivé à ce stade. Ils se sont solidarisés derrière moi tout au long de la saison 2017-2018 pour me permettre d’être performant au fil des matchs. Donc ce trophée leur est dédié. C’est une distinction que je partage avec toute l’équipe de Génération. Je leur décerne ce titre. Et c’est l’occasion d’ailleurs de remercier tout le staff sans oublier mes parents, amis, proches mais aussi et surtout, toute la population Thiéssoise plus particulièrement mes amis d’enfance (xel-xeli) qui depuis mes débuts jusque-là, me soutienne. C’est une nouvelle étape de ma vie qui s’ouvre et je promets de redoubler d’effort et de rester plus concentré avec mon club (Metz). Je voulais profiter aussi de l’occasion pour souhaiter bonne chance à l’équipe de Génération pour son entrée en lice à la coupe caf face à Djioliba. »

