L’affaire Guédiawaye FC et L’association est loin de connaitre son épilogue.

En effet après avoir saisi le TAS (Tribunal Arbitrale de Sport), ce dernier a tranché en faveur de l’association en rejetant l’intégralité des demandes de Diamil Faye et son Jappo au sujet de la gestion de Guédiawaye FC. Ainsi, le TAS avait décidé de confirmer la décision de(CNRL) la chambre nationale de résolution des litiges de la fédération sénégalais de football.

Face à la presse ce matin, le président Faye conteste la décision du TAS et souligne que l’affaire est regroupé d’incohérences.

» Nous allons les attaquer »

« Première incohérence, celui qui a jugé à Dakar est venu en tant que témoin » (chose qui est permis avec le TAS) et la personne concernée est Prospère Amega, l’ancien président de la commission juridique de la Caf, selon toujours le président Diamil , « le camerounais d’origine a eu à siéger avec Saer Seck ». Une situation qui « défavorise » le clan de Diamil.

Il poursuit, sur la confirmation de la décision de la CNRL, la rupture abusive par l’association et la supposée renonciation de Jappo : « Je dirai que personne ne peut me démonter que j’ai prononcé ce mot : Renonce à la CNRL, je poserai ma main au-dessus du Coran pour réfuter cette accusation qui n’est pas vraie. Donc je le confirme haut et fort nous n’avons jamais renoncé à notre droit » témoigne le Président avec désolation.

Pour les perspectives de Jappo , le Président affirme que « nous allons attaquer la Ligue Professionnelle parce qu’elle nous doit 10 millions qu’on a gagné régulièrement et on sait où les attaquer pour pourvoir régler ce problème ».

La Fédération Sénégalais de Football doit aussi s’attendre une mise en demeure selon D. Faye « Une Fédération qui nous demande de payer les frais d’engagement, qui derrière nous dit vousne jouez pas et qui est assise sur notre argent, c’est impensable(…) nous allons attaquer la Fsf pour qu’ils remboursent. »

Le Président ne compte pas s’arrêter là, l’association sera aussi mise en demeure à en croire le clan de Djamil. « L’association n’a payé aucun frais de greffe et aujourd’hui le TAS l’a condamné à payer 20% des frais de greffe, mais ces 20% représentent 6 millions FCFA et ils vont nous les payer. Et à partir de demain nous allons commencer le processus ».

» Le combat est loin d’être terminé »

En ce qui concerne le futur du club, M. Faye rassure « nous ne voulons pas prendre de décision hâtive, nous avons des joueurs, des parents, des supporters, il y a même pas gens en dehors de Guédiawaye qui nous témoignent de leurs soutiens. On écoutera tout le monde et à la fin on pendra une décision en toute liberté ».

Le clan de Diamil ne rejette pas une autre tentative, « nous pouvons saisir le Tribunal Suisse, si on a envie, nous pouvons même aller devant les tribunaux compétents, ça veut dire que nous pouvons aller devant les Tribunaux de la CEDEAO. Je peux vous assurer que le combat est loin d’être terminé » nous renseigne le Président.

