L’Agence de régulations des marchés publics (Artp) a refusé d’accorder un agrément à StarTimes.

Libération qui rapporte l’information souligne aussi que les services de Abdou Karim Sall l’ont sommée d’arrêter les importations et la commercialisation des décodeurs TNT. Mais StarTimes n’a pas tardé à sonner la réplique et d’apporter des précisions sur ce dossier via un communiqué.

Selon des informations relayées par Actusen, l’Artp aurait refusé d’accorder un agrément à Startimes et l’aurait sommée à cesser les importations et la commercialisation des décodeurs TNT.

De son côté, StarTimes a répliqué par un communiqué, qu’ils étaient surpris et choqués devant un tel acharnement. Par ailleurs, la structure chinoise y est allée plus largement: » Excaf Telecom accuse StarTimes de violer ses intérêts commerciaux en lui faisant concurrence illégalement sur le marché de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) dont il détient l’exclusivité. Ceci est totalement injustifié.

En effet, StarTimes possède une licence d’exploitation commerciale de la Télévision par Satellite (DTH) émise par le Ministère de la Communication, des télécommunications, des Postes et de l’Economie Numérique (MCTPEN) de la République du Sénégal. De plus, StarTimes est à planifier le lancement de son activité au Sénégal. Par conséquent, StarTimes n’est pas en concurrence avec Excaf Telecom et ne peut avoir porté préjudice à ses intérêts commerciaux sur le marché de la TNT ».

Toutefois, StarTimes invite les entités compétentes sur ce dossier à trancher: « Nous communiquons, activement avec le MCTPEN, le CNRA, l’ARTP et les autres entités gouvernementales dans l’espoir de mettre un terme à cette attitude malveillante, et de maintenir l’équité et l’ordre sur le marché ».

wiwsport.com