MAILLOT PSG EXTERIEUR 2018-2019 NIKE

10.000 CFA

Le maillot à manches courtes Nike Breathe Paris Saint-Germain Away Stadium pour homme garde les couleurs de votre équipe en l’air, peu importe où vous jouez. Le tissu hautement respirant vous aide à rester au frais et au sec sur le terrain. Les couleurs authentiques du PSG et la crête tissée témoignent de la fierté de votre équipe. Le tissu Nike Breathe vous aide à rester au sec et au frais. Les manches raglan éliminent les coutures des épaules pour que vos bras bougent librement.