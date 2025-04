À l’image d’un Ismaïla Sarr exceptionnel et décisif avec Crystal Palace en demi-finales de FA Cup, plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers au cours de la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-4-2.

LE GARDIEN : YEHVANN DIOUF

Contrairement sur les derniers matchs du Stade de Reims où il a été très sollicité, le portier de 25 ans n’a pas eu un gros travail à faire à Montpellier (0-0), ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Toujours est-il que Yehvann Diouf est resté vigilant dans les airs et pour stopper les deux tentatives cadrées montpelliéraines, pour ainsi contribuer à ce bon point gratter par les Rémois dans la course au maintien. À trois journées de la fin, Reims compte six points d’avance sur la zone rouge et cinq sur le barragiste.

LA DÉFENSE : GOMIS, BANE, BACHIR GOM, NDIAYE

En gagnant 2-1 contre Martigues, vendredi soir, à l’occasion de la 32e et antépénultième journée de Ligue 2, Guingamp a fait un très grand pas dans la course aux barrages d’accession en Ligue 1 en consolidant sa cinquième place du classement. Et lors de ce succès, l’En Avant a pu compter sur son défenseur sénégalais Donatien Gomis. Une nouvelle fois, le joueur de 30 ans a été très costaud, notamment dans les duels au sol. Auteur de cinq tacles, il a même réalisé un sauvetage décisif peu après l’heure de jeu.

Si ce n’est pas Donatien Gomis avec Guingamp, ce serait peut-être Sidi Bane qui disputerait les barrages de montée avec Annecy. Le défenseur de 21 ans et les Anneciens ont, eux aussi, réalisé une belle performance, vendredi dernier, en dominant l’AC Ajaccio (2-0). Un match au cours duquel le joueur prêté par le RC Lens a confirmé ses beaux progrès. Positionné au cœur de la défense à trois d’Annecy, Bane a été vaillant dans tous les compartiments, faisant preuve de maturité dans les relances et sur ses interventions.

De son côté, Mouhamed El Bachir Ngom apporte beaucoup de fiabilité à la défense du Riga FC. Auteur d’une fabuleuse performance contre Grobina il y a quelques jours, le défenseur de 24 ans a encore été très bon lors du derby de la 9e journée du Championnat letton, remporté samedi 0-1 sur la pelouse du champion en titre, le RFS. Costaud et autoritaire dans les duels, l’ancien de Diambars n’a laissé que des miettes aux attaquants adverses. Moussa Ndiaye, le latéral gauche d’Anderlecht, a également sorti une solide performance lors de la victoire 1-0 des Mauves sur la pelouse de La Gantoise, permettant au RSCA d’enchaîner un second succès dans les play-offs de Pro League. Même si on peut lui reprocher ses nombreuses pertes de balles, Ndiaye a été globalement propre et rassurant dans cette partie.

LE MILIEU DE TERRAIN : SOUMARÉ, DIOUSSÉ

Titulaire pour la quatrième fois d’affilée avec l’AJ Auxerre lors du déplacement à Lens, ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Assane Dioussé enchaîne des performances à la hauteur des attentes. Là où l’AJA s’est largement imposé 4-0, l’ancien milieu d’Empoli et de Saint-Etienne a apporté sa pierre à l’édifice. Plutôt propre dans les transmissions, Dioussé a coupé pas mal d’attaques lensoises et récupéré plusieurs ballons. Sa personnalité avec le cuir aura été bénéfique aux Auxerrois, installés sur une bonne dixième place du classement du Championnat français.

En allant décrocher le point du nul 1-1 sur la pelouse de Moreirense, ce dimanche, lors de la 31e journée du Championnat portugais, le Nacional Madère a assuré son maintien. Lors de ce match, la formation de Tiago Margarido a pu compter sur Djibril Soumaré. Le milieu de 22 ans, prêté par Braga, a fourni une belle copie. Inspiré avec la balle, il a récupéré plusieurs ballons dans l’entrejeu, et a eu une volonté systématique de jouer vers l’avant. Et Soumaré a excellé dans les duels, remportant 11 des 15 duels qu’il a disputés.

L’ATTAQUE : SARR, SOUMANO, JACKSON, MANÉ

En confiance, Ismaïla Sarr a livré sa meilleure prestation depuis fort longtemps, samedi, en demi-finales de FA Cup contre Aston Villa, battu 3-0 par Crystal Palace. Très généreux dans les efforts, efficace dans le pressing dès l’entame, il a été récompensé par cette passe décisive pour Eberechi Eze sur l’ouverture du score en première période. Puis peu après l’heure de jeu, il fait le break pour les Eagles d’un tir croisé hors de portée d’Emiliano Martínez. Le portier argentin a vécu un cauchemar face à Izo puisqu’il s’est pris un doublé de l’ailier sénégalais dans les arrêts de jeu suite à un contre-éclair. Une excellente copie de la part du natif de Saint-Louis, et Crystal Palace est en finale de FA Cup.

Chelsea, de son côté, a retrouvé samedi le top 5 de Premier League en battant Everton (1-0). Et les Blues peuvent remercier leur attaquant sénégalais Nicolas Jackson. Si tout ne lui a pas réussi lors de cette rencontre, l’ancien joueur du Casa Sports a eu le mérite d’avoir marqué l’unique but victorieux des siens. Un ouf de soulagement pour celui qui a pu mettre fin à une série de 13 matchs sans inscrire le moindre but. Auteur aussi de 5 passes décisives, Jackson atteint la barre des 10 réalisations en Premier League cette saison. La formation d’Enzo Maresca voudra compter sur lui pour accrocher une place qualificative à la prochaine Ligue des Champions et aller remporter la Ligue Conférence.

Celui dont son équipe a pu compter sur lui pour atteindre son objectif cette saison, c’est bien Sambou Soumano (24 ans). L’attaquant du FC Lorient a contribué, samedi, à la nette victoire 4-0 face au Stade Malherbe de Caen, permettant ainsi aux Merlus de valider leur montée en Ligue 1. Entré à la 73e, Soumano a été décisif avec un doublé. De quoi atteindre la barre des 12 réalisations en Ligue 2 cette saison. Onze. C’est le nombre de buts marqués par Sadio Mané cette saison. Plutôt en forme sur ses derniers matchs, l’attaquant d’Al-Nassr a confirmé samedi avec une nouvelle réalisation lors de la victoire 4-1 contre le Yokohama F. Marinos en quarts de finale de la Ligue des Champions d’Asie.

wiwsport.com