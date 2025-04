Selon le quotidien sportif sénégalais Record, Mouhamadou Mansour Lô a frappé un grand coup le week-end dernier en décrochant la médaille d’or à l’Open d’Estonie, une compétition cruciale dans la course aux qualifications pour les Jeux Olympiques de Los Angeles (LA) en 2028.

Le taekwondoïste sénégalais, spécialiste de la catégorie des -68 kg, poursuit brillamment sa quête olympique. Son sacre à Tallinn, obtenu au terme de cinq combats intenses, témoigne non seulement de son talent, mais aussi de la pertinence du choix stratégique de l’avoir intégré dans un centre d’entraînement de haut niveau à Madrid, en Espagne.

Longtemps éloigné des tatamis depuis sa dernière sortie officielle aux Jeux africains d’Accra en mars 2024, Mansour Lô a su compenser ce manque de compétition par une technicité raffinée et une préparation minutieuse. À Tallinn, il a tour à tour dominé un Estonien, un Danois, un Ukrainien, un Bosnien en demi-finale, avant de s’imposer en finale face à un Serbe.

Son entraîneur, Maître Alioune Diovol, salue cette performance stratégique : « Mansour Lô est resté un an sans compétition. Ce qui signifie qu’il a été plus stratégique à Tallinn. Sa performance peut encore s’améliorer s’il aligne encore plus de compétitions officielles. »

Ce retour en force du natif de Tivaouane est d’autant plus significatif qu’il avait manqué de peu la qualification pour les JO de Paris 2024. Sa victoire à l’Open d’Estonie le remet idéalement sur les rails pour Los Angeles, et l’on attend désormais avec impatience sa prochaine sortie prévue à l’Open d’Espagne, où il tentera de continuer à engranger de précieux points olympiques.

Mouhamadou Mansour Lô, par sa ténacité et son talent, confirme qu’il reste une valeur sûre du taekwondo sénégalais, et un sérieux prétendant à une place parmi les meilleurs mondiaux en 2028.

