La FIFA a dévoilé ce jeudi 3 avril 2025 son nouveau classement des nations, actualisé après la trêve internationale de mars. Le Sénégal, qui occupait la 17ᵉ place mondiale lors de la précédente mise à jour, a perdu deux rangs et se retrouve désormais 19ᵉ, cédant sa position au Mexique.

Ce recul s’explique en grande partie par les résultats des Lions lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En déplacement en Libye, le Sénégal a été tenu en échec par le Soudan (0-0), un résultat qui lui a coûté -6,93 points au classement FIFA, malgré une victoire maîtrisée contre le Togo (2-0) à domicile.

Sur le plan continental, les Lions conservent toutefois leur statut de deuxième meilleure nation africaine derrière le Maroc. Les Lions de l’Atlas, en grande forme, ont gagné deux places et occupent désormais la 12ᵉ position mondiale. Derrière le Sénégal, on retrouve l’Égypte, suivie de l’Algérie, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria et de la Tunisie. Au sommet du classement, l’Argentine reste la nation numéro un avec 1886,16 points. L’Espagne réalise une belle progression en s’emparant de la 2ᵉ place (1854,64 points), dépassant ainsi la France, désormais 3ᵉ (1852,71 points). L’Angleterre (1819,20) et le Brésil (1776,03) complètent le top 5 mondial.

wiwsport.com