Idrissa Gana Gueye, Assane Diao, Ousseynou Niang ou encore Alioune Ndoye… Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers au cours de la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-4-2.

YEHVANN DIOUF irréprochable

Alors, certes, le Stade de Reims, sans victoire en Ligue 1 depuis onze matchs, a concédé vendredi une quatrième défaite d’affilée à Rennes (1-0), mais n’eût été la présence de Yehvann Diouf dans les cages rémoises, le revers aurait été beaucoup douloureux. Le portier de 25 ans n’a pas raté sa partie et s’est illustré sur quatre arrêts. L’une des rares satisfactions rémoises depuis plusieurs semaines.

DONATIEN GOMIS revigoré

En difficulté contre Metz lors du dernier match, le défenseur de l’En Avant Guingamp s’est bien rattrapé et a livré une rencontre pleine de détermination à Grenoble (1-1), vendredi en Ligue 2. Infranchissable dans le un contre un face aux attaquants grenoblois, Gomis a été costaud dans les duels et, comme souvent, propre sur la relance.

MOUSTAPHA MBOW indispensable

En Ligue 2 française, difficile de sortir trois meilleurs défenseurs sans citer Mamadou Moustapha Mbow. Très constant dans ses performances, le joueur du Paris FC s’est montré à la hauteur du rendez-vous contre Troyes (victoire 1-0), vendredi. Aux côtés de son capitaine Timothée Kolodziejczak, l’ancien Rémois a bien su gérer les offensives troyennes et museler ses vis-à-vis.

SEYDOU SANO buteur

Son absence s’est largement faite sentir contre Al-Ahli, lundi dernier, en Ligue des Champions d’Asie (défaite (4-3). Titulaire indiscutable dans la défense centrale d’Al-Gharafa, le joueur de 20 ans s’illustre et vient de livrer une belle partition contre le Qatar SC, samedi en Stars League. Patron de sa défense, l’ancien de l’US Gorée a gagné tous ses duels et s’est même montré décisif avec ce but du 3-2 qui propulse son équipe vers le chemin de la victoire, 4-2.

MOUSTAPHA SECK s’impose

Exilé en Azerbaïdjan depuis l’été dernier, après notamment quatre années mitigées au Portugal, le latéral gauche de 29 ans profite à nouveau pleinement de son football. Au sein de la formation du Neftchi Bakou, l’ancien de Portimonense parvient à enchaîner les bonnes performances, à l’image de son match vendredi contre Sumqayıt (victoire 1-0). Aligné à gauche d’une défense à trois, Seck a été impérial dans ses interventions et solide dans les duels.

IDRISSA GUEYE dans ses œuvres

Contre Manchester United en Premier League samedi, le milieu de terrain de 35 ans a rendu une nouvelle très belle copie avec Everton. À l’image de son équipe, qui menait 2-0 à la pause, l’ancien joueur d’Aston Villa et du Paris Saint-Germain avait roulé sur les Red Devils dans une première période où tout lui aura réussi, que ce soit les passes, les tacles ou les duels. Sa baisse de régime dans le dernier quart d’heure a coïncidé avec le retour de Manchester United qui arrache le nul (2-2).

PAPE DEMBA DIOP omniprésent

Le meilleur joueur de Zulte Waregem cette saison a encore sorti une performance de choix lors de la victoire (3-1) contre les Jong KRC Genk, vendredi en Challenger Pro League. Comme il adore le faire, le milieu de terrain de 21 ans a été d’une grande propreté pour participer à la maîtrise de son équipe. Généreux dans les efforts et très bon à la récupération, il déclenchait plusieurs actions offensives des siens. Mieux, il débloquait la situation en fin de première période avec son 5e but de la saison, lui qui compte aussi 4 passes décisives. Il fait son trou doucement mais sûrement en D2 belge.

ASSANE DIAO inarrêtable

C’est le tube de l’hiver en Serie A. Assane Diao n’en finit plus d’impressionner et d’affoler les compteurs. Arrivé du Real Betis pour 12 millions d’euros, l’attaquant de 19 ans est étincelant sur les terrains du Championnat italien, pour le plus grand bonheur de Como. Après l’AC Milan, l’Udinese, la Juventus de Turin et Fiorentina, c’est Naples qui a mordu la poussière face au natif de Sédhiou. Assane a marqué le but de la victoire 2-1 des siens face aux Napolitains ce dimanche, signant donc son 5 buts en 8 matchs de Serie A, ce qui permet à son équipe de s’éloigner de la zone rouge. Ce n’est pas pour rien que Pape Thiaw fait de lui l’une de ses priorités pour les Lions.

CHERIF NDIAYE frappe encore

Comment pouvait-il en être autrement ? Véritable cauchemar du Partizan Belgrade depuis son arrivée en Serbie, l’attaquant de 29 ans a encore fait mal à cet adversaire ce samedi. Si son équipe de l’Etoile Rouge de Belgrade peut se sentir déçue d’avoir concédé le nul dans les arrêts de jeu (3-3), Chérif Ndiaye devrait, lui, être super content d’avoir marqué deux nouveaux buts dans le Derby éternel, soit ses 7e et 8e buts dans cette confrontation, faisant désormais de lui le quatrième meilleur buteur de l’histoire d’Etoile Rouge – Partizan.

ALIOUNE NDOYE en supersub

Après une excellente année 2024 en Lettonie, l’attaquant de 24 ans confirme qu’il n’est pas venu en Suisse pour faire du tourisme. Pas en réussite contre Grasshopper lors du dernier match, son entraîneur l’a renvoyé sur le banc des remplaçants pour affronter Winterthur ce dimanche. Mais l’ancien joueur du Teungueth FC a sonné la révolte des siens dès son entrée. Il marque son premier but permettant à son équipe d’égaliser, avant de gagner et tirer avec réussite un penalty dans les arrêts de jeu. Des premiers buts en Super League et avec Servette, qui revient à hauteur de la première place du Championnat helvète.

OUSSEYNOU NIANG éblouissant

Comme bon nombre de footballeurs sénégalais, Ousseynou Niang peut aussi légitimement espérer de figurer prochainement dans les plans de Pape Bouna Thiaw en Equipe Nationale. Avec ses performances depuis son arrivée en Belgique, le piston gauche de l’Union Saint-Gilloise peut voir grand, et ses matchs durant cette semaine peuvent confirmer ses ambitions. Intenable contre l’Ajax Amsterdam, jeudi en Europa League, l’ancien pensionnaire de Diambars était le principal déclencheur des grosses situations de l’USG, éliminé en barrage retour malgré sa victoire 1-2 en terre néerlandaise. Dans une très grande forme, Niang a confirmé ce dimanche lors du derby bruxellois contre Anderlecht. Décisif sur l’ouverture du score avec cette accélération et ce centre, il a mené les siens vers la victoire en marquant le 0-2 sur une contre-attaque éclaire. Eblouissant.

