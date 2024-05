La compétition individuelle de la petite catégorie (Garçons et Filles) s’est disputée ce samedi au stade Caroline Faye. Toutes les finalistes des différentes catégories de poids (45 kg, 50 kg et 55 kg) sont désormais connues. Ziguinchor a été remarquable chez les filles au même titre que Thiès et Fatick qui ont chacune placé deux lutteurs en finale chez les garçons.

Ça y est les dés sont jetés chez les jeunes pousses dans la compétition individuelle de cette 24e édition du Drapeau du Chef l’Etat. Nous connaissons désormais les finalistes dans les trois catégories en lice aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Ziguinchor tient son rang, Thiès s’illustre à domicile !

Dans la catégorie 45 kg chez les filles, la finale se jouera entre Fatou B. Coly de Ziguinchor et Yaye Binta Gueye (Dakar) alors que la troisième place de disputera entre Mary Niang (Diourbel) et Mary Manga de Kolda. Chez les 50 kg, Ziguinchor peut encore décrocher la médaille d’or puisque la lutteuse Colette Manga sera opposer à Ndeye Anna Diatta (Kolda). Enfin chez les 55kg, Khady Faye de Diourbel et Mariama Sène vont batailler pour la première place tandis que Awa Cissé (Kaffrine) et Bigué Mbaye (Tambacounda) joueront le match de classement.

Chez la gente masculine, la région de Thiès (organisatrice de l’événement) a obtenu deux lutteurs en finale et est donc assuré de terminer sur le podium. En 45 kg, elle affrontera Fatick alors que dans la catégorie des 55kg, Malick Diop s’est hissé en finale après avoir avoir éliminé Pape Ibnou Ndour (Fatick). Le lutteur Thiessois affrontera en finale Ibrahima Mendy de la région de Sedhiou.

En 50 kg, il y’aura en finale un derby du “Sine Saloum” entre Fatick et Kaolack avec les lutteurs Paul Diogoye et Ousseynou Ndong alors que Aboubacry Mbacké (Thiès) et Alphonse Diatta (Kolda) disputeront la troisième place de ladite catégorie.

Notons que les matchs de classement ainsi que les finales sont prévues ce dimanche à partir de 16 H.

Wiwsport.com