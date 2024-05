Les protégés de Hassane se sont facillement imposés (4-0)devant ceux d’Abdou Magib Diagne en match comptant pour la 22ᵉ journée de l’élite du football sénégalais. Ils enchaînent ainsi avec une deuxième victoire consécutive après celle de la précédente journée contre US Ouakam.

Après leur succés (1-0, 21ᵉ j.) contre les Ouakamois, les Académiciens de Dakar SC avaient besoin de battre les Samba Linguère pour enrigistrer une nouvelle et c’est désormais fait. Dès le coup d’envoi de la rencontre, les Sicapois ont montré leur envie de vouloir glaner leur 8ᵉ victoire de la saison en Ligue 1. Ils

enchaînent de belles séquences de jeu. Mais, les protégées de monsieur Fall n’arrivent pas à inquiéter le portier des Saint-louisiens, Serigne Saliou Mbacké Fall. C’est presque à la demi-heure de jeu qu’Insa Coly et ses coéquipiers sont parvenus à ouvrir le score, par l’intermédiaire de leur numéro 7, en l’occurence de Mangoné Ndiaye (1-0, 28′). Suite à ce but, les poulains d’Abdou Magib Diagne ont essayé d’égaliser avant la pause, mais ils ne sont pas parvenus à la faire jusqu’à la pause.

C’est en deuxième période que le club phare de la région de Saint-Louis a vécu l’enfer en encaisant 3 buts. La Linguère a encaissé le but du break dès le retour des vestiaires, inscrit par Pape Yatma Diop (2-0, 47′). À la 86ᵉ minute de jeu que Serigne Konété participe aufestival en marquant le but numéro 3 des siens et dans les arrêts dejeu l’autre Serigne des Sicapois, à savoir Sirigne Diouf clot le débat sur un penalty bien transformé. Score final (4-0) pour Dakar SC.

