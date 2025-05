Le premier choc des demi-finales de la Coupe Saint Michel, a opposé deux clubs de la poule A du championnat de national 1 masculin : US Ouakam face à Guédiawaye Basket Academy (GBA). Surprenant, mais vrai, GBA est sortie victorieux de cette demi-finale (75-70) après une rude prolongation.

En difficulté dans le championnat de National 1 avec une seule victoire en 9 matchs disputés, US Ouakam a manqué une deuxième demi-finale consécutive de la Coupe Saint Michel.

L’US Ouakam a démarré avec de l’intensité en menant de 4 points d’écarts GBA (12-6) à 3 min de la fin du premier quart-temps. La star de GBA, Pape Gora Samb a joué le premier acte sans marquer de points. Une mauvaise performance qui a empêché aux siens de remporter le premier quart-temps (12-19).

Agressif tout le long du match, US Ouakam a enchainé les paniers dès l’acte 2. Mouhamed Kane (8 points), Samba Konaté (8points), Moussa Diona (7 points) ont guidé leur équipe en attaque et s’offre tranquillement le deuxième quart-temps (39-21).

Le cours du match a littéralement changé lors des deux derniers temps même si l’US Ouakam menait encore dans l’avant dernier quart-temps (56-40). Dans le quatrième acte, US Ouakam s’est laissé bouffé par l’attaque Guédiawayoise (22-7), qui ont fini par revenir au score (64-64) et forcer une prolongation. C’est au cours de cette manche que GBA a sorti le grand jeu et remporter la partie, sous le guide de son leader Cheikh Bamba Ndiaye : 11 points dont 5 à 2 points.

Le Guédiawaye Basket Academy (GBA) attendra encore quelques heures pour connaître son adversaire de la finale, entre Douane et Ville de Dakar.

wiwsport.com (Rocky DIBA)