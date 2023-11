Le défenseur sénégalais s’est blessé à l’épaule, lors de l’entraînement ce vendredi et pourrait rester sur la touche pendant plusieurs semaines.

Gros coup dur pour le RFC Seraing et Cheikhou Omar Ndiaye. Titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale des Métallos et ayant participé à toutes les minutes en Championnat depuis la 4e journée de Challenger Pro League, le défenseur sénégalais de 21 ans et ancien pensionnaire de Génération Foot s’est blessé à l’entraînement ce vendredi. Conséquence, il va devoir passer sur la table d’opération, d’après un communiqué publié cet après-midi par l’actuel 11e de la D2 belge.

« Cheikhou Ndiaye s’est blessé vendredi à l’entraînement. Dans un premier temps, il a été constaté que le défenseur sénégalais avait l’épaule démise. Après avoir subi des examens médicaux effectués rapidement, il s’avère qu’une intervention chirurgicale est nécessaire. Actuellement, il n’est pas possible de définir la longueur de son absence. On croise bien sûr les doigts tout en lui souhaitant dès à présent nos plus vifs souhaits de prompt rétablissement », peut-on lire sur le site du RFC Seraing.

