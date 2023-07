La JA a eu dernier mot sur l’Université Gaston Berger. La Jeanne d’Arc a remporté le troisième match (92-75) et s’empare ainsi de la série (2-1). Le club dakarois prendra ainsi part aux demi-finales du championnat masculin de basket.

La rencontre entre la JA et ‘UGB était très attendue. Elle a répondu aux attentes. Les deux formations ont livré des prestations spectaculaires. Et le spectacle a commencé dès la première rencontre disputée le vendredi 07 juillet. Pour ce premier acte, la JA partait favorite. Mais l’UGB a créé la surprise en s’adjugeant le Game 1 (72-75). L’UGB prend une longueur d’avance. La Jeanne d’Arc devait donc réagir. Les bleus blancs vont redresser la barre lors du second match. Déterminée à ne pas laisser l’UGB filer en demi-finale, la JA va frapper pour le deuxième duel. Elle remporte la rencontre à l’extérieur (54-57). Un troisième match pour départager les deux formations se profile.

Ce match décisif s’est disputé ce dimanche 16 juillet. Les deux avaient la volonté de se qualifier en demi-finale. Ce qui promettait une belle rencontre. Et dès l’entame de la rencontre, c’est l’UGB qui prend les choses en main. Le club universitaire remporte le premier quart temps (16-23). La JA va répondre immédiatement en gagnant largement le second acte (21-10). L’équipe dakaroise remporte ainsi la première mi-temps (37-33). Un avantage que les dakarois vont conserver jusqu’au bout. La seconde période tourne largement en faveur de la JA. Elle inflige à l’UGB un (35-18) lors du troisième quart temps. La Jeanne d’Arc va ainsi gérer tranquillement sa fin de match. Au terme des quarante minutes, c’est la JA qui remporte le match (92-75). Les coéquipiers de Cheikh Bamba Diallo retrouvent ainsi la demi-finale.

wiwsport.com